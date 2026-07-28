Cruz Roja pide mayor preparación para afrontar las crecientes olas de calor e incendios

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Ginebra, 28 jul (EFE).- La inversión en preparación y adaptación climática debe aumentar para que las poblaciones puedan responder mejor a las olas de calor, sequías e incendios que afectan crecientemente a países como España, alertó la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR).

«El patrón se observa cada vez más en toda Europa: olas de calor, sequías e incendios forestales que se retroalimentan entre sí, y comunidades que sufren las consecuencias», señaló este martes en un comunicado la directora general adjunta para Europa de FICR, María Alcázar.

La federación señaló que los incendios en España y Francia se producen después de meses de calor extremo y sequía, contribuyendo a generar condiciones que permiten que las llamas se propaguen rápidamente.

También advirtió que la nueva ola de altas temperaturas que se espera en los próximos días podría agravar la situación.

Cruz Roja española ha movilizado a 690 trabajadores y voluntarios, y ha habilitado 78 refugios de emergencia en los que se han alojado más de 4.400 personas, en respuesta a los incendios en torno a Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, en España.

Para hacer frente a los incendios en Gironda y Las Landas (suroeste de Francia) la Cruz Roja francesa movilizó a 300 voluntarios que asisten en las evacuaciones y habilitan alojamientos de emergencia. EFE

abc/crf