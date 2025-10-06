The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Cruz Roja pide un alto el fuego en Gaza que «rompa el ciclo de muerte y destrucción»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ginebra, 6 oct (EFE).- La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, expresó el deseo de que se logre un alto el fuego que «rompa el ciclo de muerte y destrucción», en Gaza, al comenzar en Egipto negociaciones entre Israel y Hamás para poner fin a un conflicto que este martes cumplirá dos años.

De lograrse algún acuerdo, el CICR, con más de un siglo de experiencia en la mediación en conflictos, está preparado para ayudar a reunir a las familias y facilitar la entrega de ayuda en Gaza de manera que se dé prioridad a la seguridad, la dignidad y el bienestar de los civiles, destacó la organización.

«Nuestros equipos están preparados para actuar como intermediarios humanitarios neutrales para ayudar a que los rehenes y detenidos regresen con sus familias; y también estamos preparados para llevar ayuda a Gaza y distribuirla de forma segura», agregó Spoljaric en un comunicado.

Tras dos años de hostilidades, los civiles en Gaza han soportado un sufrimiento inimaginable debido a las hostilidades incesantes y a las graves restricciones impuestas a la ayuda vital, indicó ICRC, que recordó que ya ha facilitado la liberación de 148 rehenes y 1.931 detenidos desde octubre de 2023.

En otro comunicado, CICR recordó que más de 30 empleados y voluntarios de Cruz Roja y la Media Luna Roja han sido asesinados en el conflicto desde octubre de 2023 y que en el contexto de la actual ofensiva israelí en Ciudad de Gaza tuvo que suspender temporalmente las labores de su oficina en la localidad y trasladar a su personal al sur de la Franja.

«Con más del 80 % de la población afectada por órdenes de evacuación, los civiles están siendo forzados a ir a zonas cada vez más pequeñas, donde el acceso a necesidades básicas como alimentos, agua y medicinas está gravemente limitado», lamentó el comité. EFE

abc/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
53 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR