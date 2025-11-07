Cruz Roja recauda 118 millones para su fondo de emergencias, que quiere duplicar en 2030

2 minutos

Ginebra, 7 nov (EFE).- La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) logró este viernes en su conferencia de donantes compromisos por valor de 110 millones de francos suizos (118 millones de euros), una cifra que la organización quiere casi duplicar hasta los 200 millones de francos (214 millones de euros) en 2030 a la vista de las crecientes necesidades globales.

El fondo para responder rápidamente a emergencias humanitarias ya ha crecido a gran velocidad en los últimos años, ya que en 2020 la cifra total apenas superaba los 23,5 millones de francos (25 millones de euros), indicó un comunicado de la federación, que desde entonces ha atendido con esta partida a 80 millones de personas.

Con el objetivo de 200 millones, la federación busca atender a unos 50 millones de personas cada año.

«Agradecemos a nuestros socios por su apoyo, pero necesitamos ampliar aún más nuestra respuesta ante unas necesidades humanitarias sin precedentes», señaló el secretario general de FICR, Jagan Chapagain, quien subrayó que el fondo es una herramienta sumamente valiosa ante las emergencias.

«En un momento de dificultades financieras en todo el sector humanitario, estos compromisos envían un mensaje claro a las comunidades, el de que no se les ha olvidado», aseguró el responsable de la federación.

El fondo, creado en 1979, ha atendido a millones de afectados por inundaciones, ciclones, epidemias y otras emergencias humanitarias, incluida la que recientemente ha causado el paso del huracán Melissa por el Caribe.

FICR destacó el creciente peso en las donaciones del sector privado, cuyas contribuciones se han multiplicado por 10 desde 2019. EFE

abc/alf