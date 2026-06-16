Cruz Roja se activa para mitigar efectos de la sequía en El Salvador, Guatemala y Colombia

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Ciudad de Panamá, 16 jun (EFE).- La Cruz Roja ha informado este martes de que ha activado sus protocolos de acción temprana en El Salvador, Guatemala y Colombia para proteger a más de 22.000 personas ante las primeras señales de la sequía, que podría agravarse por el fenómeno de El Niño.

Estos protocolos son una serie de medidas acordadas con antelación entre las comunidades, los Estados y la Cruz Roja, y se activan cuando se alcanzan determinados umbrales de riesgo para que la ayuda pueda movilizarse antes de que se produzcan daños.

La idea es actuar antes del desastre y proteger simultáneamente la seguridad alimentaria, los medios de vida, la salud y el acceso al agua de las comunidades, ámbitos estos que las sequías suelen afectar a la vez, indica la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

«La diferencia entre una amenaza y una crisis humanitaria casi siempre se decide antes del impacto. Esta vez, gracias a los pronósticos meteorológicos, a los acuerdos de acción conjunta y al financiamiento anticipado, sabemos que el momento para proteger a la población es ahora», ha afirmado la directora regional para las Américas de la IFRC, Loyce Pace.

En Colombia, El Salvador y Guatemala los servicios meteorológicos coinciden en que habrá lluvias muy por debajo de lo normal para el trimestre de junio a agosto, justo cuando comienza el ciclo agrícola, explicó el organismo humanitario internacional.

Los equipos nacionales de la Cruz Roja estaban a la espera de estos datos científicos para poner en marcha las labores financiadas por el Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres de la IFRC (IFRC-DREF), que cuenta con cerca de 1,5 millones de dólares para la acción temprana ante la sequía en los tres países.

Estos recursos permitirán asistir a 10.000 personas en los departamentos de Morazán y La Unión, en El Salvador; a otras 10.000 en municipios del Corredor Seco de Guatemala, como Chiquimula, Jalapa y Quetzaltenango; y a 2.400 en los departamentos colombianos de Tolima y Cesar.

A las familias en situación de mayor vulnerabilidad, la Cruz Roja las apoyará mediante transferencias monetarias para resguardar alimentos, conseguir combustible y cubrir necesidades básicas, y también les brindará agua potable, insumos para cuidar cultivos y ganado y capacitaciones en prácticas agrícolas adaptativas, higiene y prevención de enfermedades por calor.

La Cruz Roja ha recalcado que en el mundo, solo uno de cada 10 dólares destinados a la acción humanitaria se invierte en reducir o mitigar el riesgo de desastres.

«Es crítico que gobiernos, agencias de cooperación, instituciones financieras y organismos internacionales inviertan en la acción anticipatoria, los sistemas de alerta temprana y la acción humanitaria basada en pronósticos como mecanismos esenciales para proteger vidas, reducir pérdidas económicas y fortalecer la resiliencia», ha sostenido Pace. EFE

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