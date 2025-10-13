Cruz Roja se dirige a un punto en el norte de Gaza donde serán entregados varios rehenes

2 minutos

Jerusalén, 13 oct (EFE).- La Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza donde varios de los 20 rehenes vivos serán transferidos a su custodia, informó el Ejército israelí en un comunicado.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están preparadas para recibir a más rehenes, que se espera sean transferidos a la Cruz Roja más adelante», añade la nota.

Según el canal israelí N12, seis rehenes serán entregados a Cruz Roja en el norte del enclave, entre ellos Eitan Mor, de 25 años y que fue tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Supernova, y los hermanos Gali y Ziv Berman (27), secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza.

También Matan Angrist (22), que prestaba servicio como soldado y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz Nahal Oz; Omri Mira (48), el más mayor de los rehenes y que fue capturado en su vehículo, frente a su esposa e hijos, y Alon Ahel (24), uno de los cuatro asistentes del Supernova del refugio donde mataron a otras 16 personas.

El plan de liberación es que las milicias entreguen a los rehenes a la Cruz Roja dentro del enclave palestino, que los trasladará a manos del Ejército israelí. Este a su vez los llevará a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza y ya en suelo israelí, donde se les realizará una evaluación de salud y podrán reunirse con sus familias.

De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si será simultánea o justo después del retorno de los vivos.

Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una «breve ceremonia» y rezo judíos. EFE

