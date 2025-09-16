Cruzeiro vence al Bahía a domicilio y continúa al acecho del líder Flamengo

Río de Janeiro, 15 sep (EFE).- Cruzeiro, con goles del colombiano Luis Sinisterra y de Gabigol, venció este lunes a domicilio por 1-2 a Bahía en el último partido por la vigésima tercera jornada del Campeonato Brasileño y se mantuvo en el segundo puesto, al acecho del líder Flamengo.

La victoria como visitante frente a un difícil Bahía, que permanece quinto en la clasificación, le permitió al club de Belo Horizonte sumar 47 puntos y, a 3 de Flamengo (50), mantenerse como la principal amenaza al líder.

Cruzeiro, con dos golazos, consiguió una importante remontada luego de que el jugador de la selección brasileña Jean Lucas abriera el marcador para el Bahía en el segundo tiempo.

Sinisterra igualó el marcador tras una vistosa jugada y una asistencia de Matheus Pereira y Gabigol hizo el gol de la victoria a falta de cinco minutos para el final del partido con un disparo desde fuera del área.

Flamengo confirmó su posición privilegiada el domingo al vencer, también a domicilio, por 0-2 a Juventude con goles del uruguayo Giorgian de Arrascaeta y del internacional Emmerson Royal.

El centrocampista uruguayo abrió el marcador para Flamengo en el minuto 31 y casi al final del partido el exjugador del Tottenham amplió la ventaja para los cariocas.

Fue la primera victoria para el ‘Mengao’ en una visita al Juventude en Caxias do Sul desde 1997.

El sábado el Palmeiras goleó por 4-0 al Internacional con un triplete de Vítor Roque, el exjugador del Barcelona, y una anotación de Lucas Evangelista, lo que le permitió mantenerse en el tercer lugar de la clasificación, con 46 puntos, a una unidad del Cruzeiro y a cuatro del Flamengo. EFE

cm/hbr