Criptomoneda: emiten primera licencia en gestión de activos Matthew Allen 09 de octubre de 2018 - 08:18 El regulador financiero suizo emitió la primera licencia de gestión de activos de criptomoneda del país, lo que permite a Crypto Fund ofrecer servicios a clientes institucionales en la clase de activos basada en cadenas de bloques. La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA) había concedido a principios de este año a Crypto Fund, compañía con sede en Zug, una libertad limitada para distribuir fondos de criptomonedas en el exterior. La actualización anunciada este martes permite a la firma emitir una gama más amplia de productos de inversión colectiva con bitcoines y otras criptomonedas, incluidos fondos con sede en Suiza. Crypto Fund también tiene permitido brindar asesoría de inversión a clientes institucionales. En esencia, el proveedor de criptoservicios financieros puede operar en el mismo nivel que los administradores de activos tradicionales en Suiza. Diversos otros competidores han solicitado a FINMA la aprobación para ofrecer sus servicios en Suiza. El nuevo equipo Seba Crypto se unió recientemente a esa lista, anunciando que espera obtener una licencia para ofrecer servicios bancarios completos para los operadores de criptomonedas en el futuro. Pero Crypto Fund ha logrado un gran golpe al obtener la primera licencia significativa hasta la fecha. La noticia también refuerza las credenciales de Suiza como ‘criptonación’ , ya que contribuye a hacerse un sitio en el mundo en rápida evolución de las criptofinanzas. Queda por ver si ello abre las compuertas para que se emitan otras licencias. Crypto Fund es una sucursal de la compañía Crypto Finance creada en junio de 2017. “La importancia de los activos criptográficos crece y nuestro objetivo es acelerar la madurez en estos mercados. El reconocimiento reglamentario sigue siendo muy solicitado por los participantes, como se vio en las recientes declaraciones de la prensa y comunicados de la compañía”, declaró el director de Crypto Finance, Jan Brzezek.