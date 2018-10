Este contenido fue publicado el 15 de agosto de 2017 13:50 15 de agosto de 2017 - 13:50

"Suiza no pierde nada cuando sus ciudadanos se trasladan al exterior, por el contrario": Alain Berset, ministro suizo del Interior. (Adrian Moser/ASO-OSE)

Al inaugurar el 95 Congreso de los Suizos en el Extranjero, el ministro suizo del Interior, Alain Berset, reiteró este domingo la voluntad de Berna de generalizar el acceso al voto electrónico para facilitar la participación política de los suizos expatriados.

“Todos los ciudadanos de nuestro país deben poder votar lo más fácilmente posible, cualquiera que sea el país donde vivan. En ello va la democracia directa”, subrayó Berset ante los representantes de los 775 000 suizos con residencia fuera del territorio helvético.

Recordó que hasta ahora seis cantones cuentan con la posibilidad de votar por Internet y que desde el 24 de septiembre serán ocho (Berna, Lucerna, Friburgo, Basilea Ciudad, San Gallen, Argovia, Neuchâtel y Ginebra), es decir, 102 450 ciudadanos en Suiza y unos 75 100 en el exterior. El objetivo es que dos terceras partes de los cantones cuenten con esa posibilidad en 2019.

Como es tradición, la Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE) Enlace externoinvita a un miembro del Gobierno suizo a su Congreso anual. En esta ocasión, acudió Alain Berset, responsable también de la cartera de Salud, y promotor de la reforma para la Prevención de la Vejez 2020Enlace externo, la cual recibió este sábado el apoyo del ‘Parlamento de la Quinta Suiza’.

Berset habló de la reforma, del voto electrónico y también de las relaciones de los suizos expatriados con las instituciones bancarias. Algunos bancos rechazan la apertura de cuentas o bien aplican tarifas muy elevadas a los suizos afincados en el extranjero.

El ministro destacó que no es posible obligar a los bancos a aceptar clientes y dijo que también hay suizos en el país que afrontan esa situación. Sin embargo, añadió que, como hasta ahora, el Gobierno seguirá de cerca el desarrollo de esa situación.

La ‘saudade’ de Berset

Alain Berset habló también de los clichés en torno a Suiza. En particular de aquel que asienta que el país no tiene recursos naturales. “Olvidan que somos el castillo de agua de Suiza”, subrayó “y que somos ricos en recursos políticos… Lo digo en el sentido más noble del término… y nos toca proteger y valorizar esos recursos”.

El ministro socialista evocó, por otra parte, el tiempo pasado durante su juventud en Brasil cuando no había internet y los recursos con que contaba le permitían telefonear solamente una vez por mes a sus padres para darles señales de vida.

“Eso me dio una perspectiva diferente, muy enriquecedora. No hay que ser nostálgico, pero no puedo evitar la ‘saudade’ cuando recuerdo esos tiempos en Brasil”.

Suiza no termina en la frontera

El 95 Congreso de los Suizos en el extranjero arrancó con las palabras de bienvenida del presidente Remo Gysin, quien señaló que “Suiza no se termina en las fronteras”. El 70% de suizos expatriados poseen la doble nacionalidad, tienen la riqueza de contar con dos nacionalidades, indicó.

El Congreso, en el que participaron alrededor de 370 delegados, se reunió este año en Basilea bajo el tema ‘Suizos del interior y del exterior, un solo mundo’.

En su alocución, el presidente de la OSE recordó las palabras pronunciadas en 1974 por el escritor suizo Max Frisch “¿Qué hay que hacer para tener una patria?”

Una pregunta a la que en cierta medida respondieron más tarde el delegado suizo en Italia, Gian Franco Definiti: “el país donde te sientes bien es también tu país” y la periodista y escritora suiza de origen checo, Irena Brežná: “Cuando me comprometo con algo, encuentro la noción de patria”.



