El ‘e-voting’, prioritario más que nunca para la V Suiza Sonia Fenazzi 16 de agosto de 2019 - 20:49 Los suizos residentes en el extranjero no desfallecen. A pesar del reciente fiasco, exigen que la Confederación y los cantones proporcionen un sistema de votación electrónica “fiable, digno de confianza y financieramente sostenible”. La fecha del 20 de octubre debería haber sido la culminación de los esfuerzos para generalizar el voto electrónico, ya que el Gobierno suizo se había fijado el objetivo de introducirlo en dos tercios de los cantones durante las elecciones federales de 2019. En cambio, será una fecha negra en los anales de la Quinta Suiza, ya que ningún elector, ni en Suiza ni en el extranjero, podrá elegir a sus representantes por Internet. Prevenir un nuevo fiasco El Congreso de Suizos en el Extranjero (CSE), profundamente decepcionado, pero decidido, no se resigna y pasó inmediatamente al contraataque. Reunido este viernes en Montreux, el "Parlamento de la Quinta Suiza" adoptó una resolución en la que pide al Gobierno y a los cantones comprometerse de manera inequívoca para que el fiasco de este año no se reproduzca en las elecciones de 2023. “Por el contrario, la gran mayoría de los cantones deben poder ofrecer el voto electrónico dentro de este plazo”, subraya el texto adoptado por la gran mayoría de los 98 delegados del CSE. Estos últimos esperan también que el Gobierno, además de su función de regulador, asuma el liderazgo en el desarrollo y la aplicación del sistema de votación electrónica y garantice su financiación. En el transcurso de los debates de este viernes se insistió en la necesidad de garantizar a los suizos residentes en el extranjero la seguridad y el secreto del voto en línea. Por otra parte, los delegados del CSE manifestaron su convencimiento de que, gracias a la experiencia adquirida en los distintos cantones, ahora es posible desarrollar sistemas de votación electrónica de segunda generación que ofrezcan garantías en un plazo razonable. Los esfuerzos conjuntos de la Confederación, los cantones y los proveedores de sistemas deben ahora avanzar en esta dirección, señala la CSE. En particular, el Parlamento de la Quinta Suiza sugiere que las autoridades federales y cantonales “examinen si un nuevo patrocinio público puede continuar desarrollando el código fuente de Ginebra en cooperación con la comunidad científica”. Un problema "político “El problema no es técnico, sino político”, dijo el diputado socialista Carlo Sommaruga. Como él, otros delegados también subrayaron que los miembros de la CSE y de la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE) deberían intensificar su labor de sensibilización en el seno de los partidos y con los parlamentarios, a fin de sensibilizarlos sobre esta cuestión candente. Sin el voto electrónico, una gran parte de la Quinta Suiza no puede ejercer sus derechos políticos debido a la lentitud de los servicios postales en sus respectivos países de residencia. En la era digital, el voto electrónico es esencial para los suizos residentes en el extranjero, pero también para todo el electorado suizo, señalaron varios delegados. Una encuesta realizada por el Centro para la Democracia de Aarau mostró que el 71% de los suizos están a favor del voto electrónico, dijo Franz Muheim, miembro del comité de la OSE. Si los sistemas de votación electrónica se desarrollan plenamente en Suiza, constituirán “una inmensa oportunidad para la innovación suiza”, añadió un delegado. Este argumento también debería ayudar a mantener el apoyo público al tercer canal de votación. Un apoyo con el que el CSE espera poder contar para ejercer un efecto palanca sobre las autoridades.