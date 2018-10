La OSE, SSR y swissinfo.ch (SWI) acordaron estrechar su cooperación con el objetivo de apoyarse mutuamente en interés de los suizos (as) en el exterior, en dos áreas esenciales:

Quinta Suiza apoya reforma para la vejez Marcela Aguila Rubín, Basilea 18 de agosto de 2017 - 19:54 El Consejo de Suizos en el Extranjero (CSE), reunido este viernes en Basilea, acordó mantener la presión sobre los bancos para eliminar el trato “discriminatorio” de que son objeto los ciudadanos helvéticos en el exterior, y aprobó adherir la reforma de pensiones (Previsión para la Vejez 2020) propuesta por el Gobierno. “Gracias a este paquete de reformas tenemos por fin una solución justa. Tiene sus inconvenientes, como toda propuesta equilibrada, pero si no actuamos ahora tendremos que esperar otros quince años”, señaló el diputado Tim Guldiman. En sentido opuesto, Francois Baur, de economiesuisse (entidad que agrupa al sector patronal del país), aseguró que, tal como está planteada, la reforma es injusta e insostenible: “Los jóvenes tendrán que asumir los costos”, subrayó. La recomendación a favor tuvo más eco y los miembros del denominado ‘Parlamento de la Quinta Suiza’ aceptaron con 88 votos a favor, 22 en contra y 8 abstenciones apoyar la reforma aprobada a principios de año por el Legislativo federal y que constituye uno de los proyectos de reforma más importantes de los últimos años. La Previsión para la Vejez 2020 eleva la edad de jubilación de las mujeres de 64 a 65 años, reduce en 6% el denominado tipo mínimo de conversión de los activos acumulados en los planes de pensiones profesionales obligatorios y aumenta ligeramente el IVA. En contraparte, otorga 70 francos adicionales por mes a los jubilados. Elección de delegados La sesión del CSE, en la que participaron 116 delegados del mundo entero, arrancó este viernes con la elección de los diputados Laurent Wehrli (Partido Liberal Radical/centro) y Claudio Zanetti Unión Democrática de Centro UDC/derecha conservadora) como nuevos miembros del interior del Comité de la Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE), y confirmó en su puesto al presidente de esa entidad, Remo Gysin. Asimismo, informó del éxito del proyecto piloto mediante el cual fueron elegidos los delegados de México y de Australia, de manera directa y en línea merced al programa CHvote, de Ginebra. Los representantes de los 775 000 suizos con residencia en el exterior abordaron igualmente una temática que está en el centro de sus preocupaciones desde hace casi una década: la relación con los bancos de su país. Desde 2008, las instituciones bancarias helvéticas rechazan con frecuencia aceptar a los suizos expatriados como clientes, y cuando lo hacen les aplican gastos de administración mucho más elevados que aquellos que piden a quienes residen en el país, o condiciones mucho más exigentes. Depósito de 100 000 francos- A guisa de ejemplo, denunciaron, el Banco cantonal de Zúrich pide un depósito mínimo de 100 000 francos para la apertura de una cuenta. Ante esa situación, el CSE citó la víspera a una conferencia de prensa en la que anunció una estrategia con base en tres ejes. El primero concierne a los bancos sistémicos, que gozan del apoyo de la Confederación en caso de dificultades financieras y que, en contraparte, deberían aceptar a los clientes suizos en el exterior. El segundo, a las instituciones públicas, como Postfinance y los bancos cantonales, que como tales tienen una responsabilidad particular con la ciudadanía suiza y, en tercer lugar, la medida apuesta a mantener el diálogo para tratar de convencer a los bancos de proporcionar un mismo trato a los suizos que viven dentro y fuera del país. “Si el Gobierno no nos escucha, vamos a pasar por los parlamentos cantonales”, asentó Remo Gysin. Destacó que las “bellas palabras” de las autoridades suizas con relación a “los embajadores” suizos (ciudadanos expatriados) deben ser acompañadas por acciones. Refirió casos extremos como el de una compatriota residente en Tanzania a la que una empleada del banco aseguró que necesitaba cinco millones de francos para poder abrir una cuenta. En otro caso, uno de los delegados de Israel, Erich Bloch, narró que una suiza que sobrevivió al nazismo en Alemania, que se mudó a Israel y mantiene una cuenta en Suiza, observa cómo disminuye su capital merced a los altos costos que le han impuesto. “Es el dinero que reunió y guardó para sus hijos, que duerme en el banco y que se va reduciendo por los altos costos en la administración”. En esta sesión del CSE, que se inscribe en el marco del Congreso de los Suizos en el Extranjero, los participantes también dieron cuenta de otros problemas que les preocupan. El delegado en Perú, habló por ejemplo de la necesidad de establecer un “estatuto de servicio” para los profesores de las escuelas suizas en el exterior, dado que el número de los docentes disminuye de manera drástica. Igualmente, un delegado en el Reino Unido propuso el establecimiento de un grupo de reflexión para buscar la manera de que los suizos expatriados tengan una mayor representación en el Legislativo federal. OSE, SSE y swissinfo.ch renuevan su colaboración swissinfo.ch, plataforma en línea de la SSR, se dirige a los 775 000 suizos expatriados y al público internacional interesado en Suiza. La OSE informa a la V Suiza del devenir de su país en función de sus necesidades y le ofrece toda una gama de servicios. La OSE, SSR y swissinfo.ch (SWI) acordaron estrechar su cooperación con el objetivo de apoyarse mutuamente en interés de los suizos (as) en el exterior, en dos áreas esenciales: Colaboración editorial: intercambio regular de contenidos entre www.swissinfo.ch y el órgano oficial de la OSE, ‘Panorama Suizo’, para proporcionar a los lectores una más amplia información. Mayor colaboración en operaciones editoriales como coberturas de festejos nacionales u otros acontecimientos particulares. La oferta se beneficiará así de una mayor visibilidad en las redes sociales merced a una promoción cruzada. Operaciones comunes: Aprovechamiento de las sinergias en la comercialización en línea. En el marco de eventos y proyectos para la Quinta Suiza, las partes organizarán operaciones conjuntas y reforzarán mutuamente su presencia mediática con la ayuda de anuncios y enlaces; también trabajarán de la mano en la planificación de manifestaciones. La OSE, SSR y SWI permanecen fieles a sus principios: independencia de los sectores político y económico; defensa de la libertad de prensa; oferta de un trabajo periodístico de calidad y promoción de la diversidad y la creatividad en la elaboración del programa y las ofertas en línea. Bajo el acuerdo, las partes conservan su independencia e identidad.