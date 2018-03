CSFB prevé la desaceleración

Expertos del Credit Suisse First Boston (CSFB) indicaron, en conferencia de prensa ofrecida este martes en Zúrich, que de acuerdo a sus previsiones, el crecimiento económico helvético se verá disminuido en los próximos doce meses del año como consecuencia lógica de la desaceleración a escala mundial. En Estados Unidos, la ralentización económica provocará el descenso del PIB, del actual 5,1 por ciento a 2,8 por ciento, según las deducciones de la entidad financiera suiza. Debido justamente a este retroceso económico, será posible que el Banco Nacional Suizo (BNS) reduzca las tasas de interés para mediados del año 2001, explican los analistas del banco de negocios CSFB. Para el cierre de este año 2000, CSFB sitúa el PIB en 3,3 por ciento, mientras que para el año 2001, el nivel de crecimiento descendería a 2,3 por ciento. Inflación en el primer semestre 2001 Altas rentas y un alza en los costos de salud provocarán, de acuerdo a las previsiones del Credit Suisse, un incremento inflacionario en la primera mitad del año próximo. El déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente rondará los 50.000 millones de francos suizos, un fenómeno que restará presión a la revalorización del franco suizo. swissinfo y agencias

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

CSFB prevé la desaceleración 12 de diciembre de 2000 - 15:17 El sector inversiones del segundo grupo financiero helvético, Credit Suisse corrobora el retroceso en el crecimiento económico esperado para el próximo año. Según sus cálculos, el Producto Interno Bruto descenderá un punto porcentual. Expertos del Credit Suisse First Boston (CSFB) indicaron, en conferencia de prensa ofrecida este martes en Zúrich, que de acuerdo a sus previsiones, el crecimiento económico helvético se verá disminuido en los próximos doce meses del año como consecuencia lógica de la desaceleración a escala mundial. En Estados Unidos, la ralentización económica provocará el descenso del PIB, del actual 5,1 por ciento a 2,8 por ciento, según las deducciones de la entidad financiera suiza. Debido justamente a este retroceso económico, será posible que el Banco Nacional Suizo (BNS) reduzca las tasas de interés para mediados del año 2001, explican los analistas del banco de negocios CSFB. Para el cierre de este año 2000, CSFB sitúa el PIB en 3,3 por ciento, mientras que para el año 2001, el nivel de crecimiento descendería a 2,3 por ciento. Inflación en el primer semestre 2001 Altas rentas y un alza en los costos de salud provocarán, de acuerdo a las previsiones del Credit Suisse, un incremento inflacionario en la primera mitad del año próximo. El déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente rondará los 50.000 millones de francos suizos, un fenómeno que restará presión a la revalorización del franco suizo. swissinfo y agencias