Cuaderno de Davos, Día 1: Todo listo para la llegada de los grandes líderes

Davos (Suiza), 19 ene (EFE).- Todo está listo en Davos (Suiza) para la llegada de los grandes líderes mundiales, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump, que se darán cita esta semana en esa población alpina, a la que no acudirá el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras el trágico accidente ferroviario.

Sánchez ha decidido cancelar su participación en el Foro Económico Mundial, que se celebra hasta el próximo viernes, debido al descarrilamiento de dos trenes en la provincia de Córdoba (sur) que ha provocado al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

No es la única ausencia relevante. El Gobierno danés no estará representado en la 56.ª edición de la gran cita de líderes mundiales, que se celebra en un momento en el que se han agudizado las tensiones entre Europa y Estados Unidos por las aspiraciones de Trump de anexionarse el territorio autónomo danés de Groenlandia.

Originalmente estaba previsto que acudiera al foro el ministro danés de Comercio e Industria, Morten Bødskov, pero según anunció este lunes su departamento a varios medios finalmente ha cancelado el desplazamiento debido a un cambio de planes de última hora.

Además, el Foro ha cancelado la invitación que había extendido al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, para participar en un diálogo en este evento por considerar que «la trágica pérdida de vidas civiles» en Irán durante las últimas semanas hace que no sea adecuado que el Gobierno iraní esté representado en Davos este año.

Los protagonistas… Jon Batiste y Suleika Jaouad

El músico y compositor Jon Batiste y la escritora Suleika Jaouad son los invitados especiales este lunes a la recepción con la que la organización del Foro de Davos da la bienvenida a la prensa internacional acreditada en el evento. La pareja, que contrajo matrimonio en 2022, protagoniza el documental de Netflix «American Symphony» (Sinfonía Americana), estrenada en 2023, que sigue al músico estadounidense mientras compone, en tanto que su mujer, también estadounidense, se somete a un tratamiento contra la leucemia.

Hoy se ha hablado de… multimillonarios

En su tradicional informe con motivo del Foro de Davos, la organización Oxfam Intermón advirtió de que los multimillonarios del mundo entero aumentaron su riqueza combinada en un 81 % desde 2020 y, además, cada vez gozan de mayor político y mediático.

El informe recuerda que en 2025 se registraron 3.000 personas con fortunas superiores a los mil millones de dólares y su riqueza conjunta aumentó en este último año en 2,5 billones, cifra que prácticamente equivale a la riqueza que posee la mitad más pobre del planeta (4.100 millones).

Los españoles con una riqueza superior a los mil millones de dólares, que ya suman 33 personas, ganaron en 2025 en promedio 77 millones de euros al día.

La reflexión

El Foro Económico Mundial (WEF) ha alertado en un informe publicado este lunes de que la volatilidad en las cadenas de suministro, causada por la fragmentación política, los cambios en el comercio y la escasez de mano de obra, ya no es un problema temporal sino estructural.

La imagen… la seguridad en las calles de Davos

Todos los años, el Foro de Davos se celebra bajo unas estrictas medidas de seguridad, reforzadas esta vez por la asistencia récord de más de 60 jefes de Estado y de Gobierno. Las Fuerzas Armadas helvéticas destinan 5.000 militares para apoyar a los cuerpos policiales en este esfuerzo y participarán en el traslado de los principales líderes hasta Davos, en un espacio aéreo que estará parcialmente cerrado para la ocasión.

La curiosidad… un autobús escolar convertido en arte

La rampa de acceso al Centro de Congresos donde se celebra el Foro de Davos es el lugar elegido para mostrar por primera vez «THE BUS», obra de la artista serbia Marina Abramovic, un antiguo autobús escolar reconvertido en una pieza de arte móvil. «Parte escultura, parte espacio de meditación», la obra anima a la gente a desconectar de la tecnología y a conectar con ellos mismos y otras personas. Presentado a través del Programa de Artes y Cultura del Foro, «THE BUS» emprenderá un recorrido que le llevará a otras ciudades suizas.

¿Y mañana?

Macron vuelve a Davos. El presidente francés, Emmanuel Macron, ausente en la pasada edición, ofrece un discurso en el auditorio principal del Foro de Davos, después de que Trump haya incluido a su país entre los ocho europeos sujetos a nuevos aranceles tras haber participado en maniobras militares en Groenlandia.

Bessent y los aranceles. Los asistentes al Foro tendrán ocasión de escuchar la posición del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, sobre los aranceles con los que Trump amenaza a estos ocho países.

Carney debuta en el Foro. El primer ministro canadiense, Mark Carney, nombrado en marzo de 2025 en sustitución de Justin Trudeau, participa por primera vez en el Foro Económico Mundial y lo hace tras su reciente viaje a China, donde ha alcanzado un acuerdo para rebajar los aranceles agrícolas, así como otros para la entrada de vehículo eléctricos chinos y en inversión industrial.

Debate sobre confianza en América Latina. Los presidentes de Panamá, José Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, y la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, participan en un debate dedicado al tema «Reconstruyendo la confianza en Latinoamérica». EFE

