Cuaderno de Davos, día 3: Trump descarta el uso de la fuerza para anexionar Groenlandia

5 minutos

(Actualiza por ausencia de Al Sharaa)

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este miércoles, en su esperada intervención en el Foro de Davos (Suiza), el uso de la fuerza para anexionar Groenlandia, pero dejó claro que no renuncia al objetivo y reclamó «negociaciones inmediatas» para discutir su adquisición.

El protagonista… Trump

Desde antes de su llegada, el presidente estadounidense fue el protagonista absoluto de la tercera jornada del Foro de Davos. Trump aterrizó en la ciudad alpina con tres horas de retraso sobre lo previsto inicialmente, debido a una avería menor del Air Force One, y dio un discurso de una hora y media de duración, el doble de lo anunciado en el programa.

Hoy se ha vuelto a hablar de… Groenlandia

En su intervención, Trump no evitó el tema estrella, Groenlandia. Volvió a reclamar la posesión de la isla, pidió «negociaciones inmediatas» para discutir su adquisición por Estados Unidos, pero dejó claro ni quiere ni recurrirá a la fuerza para lograr su objetivo.

Explicó que lo único que pide es «un bloque de hielo frío y mal ubicado» -así ha definido a la isla ártica-, pero que «puede jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo».

De momento, Dinamarca dijo que no son posibles esas conversaciones que pide Trump y el Parlamento Europeo decidió paralizar la ratificación del acuerdo que Bruselas y Washington firmaron en verano en materia comercial, por las amenazas arancelarias de Trump contra ocho países europeos por participar en maniobras militares en Groenlandia.

Y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que está tratando de rebajar la tensión con Estados Unidos sobre Groenlandia.

La reflexión… Alicia Bárcena sobre el Consejo de Paz de Trump

La secretaria mexicana de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, definió este miércoles en Davos el «Consejo de Paz» que promueve Trump como «un sistema paralelo al que existe ya en Naciones Unidas», pero que en vez de ser «multilateral y simétrico», como la ONU, donde todos los países «tienen voz y voto», «es un planteamiento muy unilateral».

La imagen… lleno total para ver a Trump

La expectación por escuchar a Trump fue tal que el acceso al auditorio principal del Centro de Congresos de Davos, en el que dio su discurso, estaba completamente abarrotado de gente más de una hora antes del inicio, esperando que se abrieran las puertas. Quienes no pudieron acceder al auditorio siguieron su intervención en pantallas instaladas en el edificio o en sus móviles.

Muchos de los asistentes tenían un ojo puesto en Trump y otro en las aplicaciones de seguimiento de los mercados financieros, para comprobar el efecto de sus palabras en las bolsas.

La curiosidad… Jensen Huang, como una estrella en Davos

Los asistentes al Foro de Davos, habituados a codearse con líderes políticos y económicos de primer nivel, rara vez se dejan impresionar. Por eso resultó llamativo ver este miércoles a muchos de ellos levantarse para saludar —e incluso pedir selfies— al presidente y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, cuando cruzó la sala que habitualmente sirve de escenario para cerrar acuerdos y tejer contactos, vestido con su ya característica cazadora de cuero.

¿Y mañana?

Trump se reúne con Zelenski en Davos. El presidente de Estados Unidos y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirán este jueves para abordar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania.

Ceremonia de constitución de la Junta de Paz de Trump. El presidente estadounidense aprovechará su asistencia a la 56ª edición del Foro Económico Mundial para presidir, antes de regresar a Washington, la ceremonia de firma del Consejo de Paz, un nuevo organismo internacional impulsado por Estados Unidos concebido originalmente para Gaza, pero que el líder republicano pretende ampliar a otros conflictos.

Merz debuta en Davos. El canciller alemán, Friedrich Merz, que asumió el cargo en mayo pasado, se estrena en el Foro Económico Mundial y su discurso será uno de los más esperados Si país ha sido uno de los amenazados con aranceles por Trump por participar en maniobras militares en Groenlandia.

El gobernador de California da la réplica a Trump. Gavin Newsom, una de las voces más firmes en EE. UU. en contra del actual presidente, ha aprovechado su presencia en la población alpina para hablar con la prensa y dejar clara su otra visión para Estados Unidos. El Gobernador es uno de los candidatos que más suenan para el ticket presidencial de las elecciones de 2028 y en los últimos meses ha protagonizado innumerables enfrentamientos con Trump.

El Mundial de Fútbol 2026, en Davos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabeza en el Foro Económico Mundial el acto de lanzamiento del Mundial de Fútbol de 2026, una edición histórica que se celebrará por primera vez en tres países —Canadá, México y Estados Unidos— y reunirá a 48 selecciones. EFE

