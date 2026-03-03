Cuando los clásicos vuelven a ser un valor seguro en la moda de París

1 minuto

París, 3 mar (EFE).- Prendas como el traje sastre y los chaquetones, valores seguros en la moda tradicional, han sido los protagonistas del desfile otoño-invierno 2026-27 de prêt-à-porter femenino de Saint Laurent este martes por la noche en París.

Frente a una torre Eiffel iluminada, como viene siendo tradición en esa firma, y cerrando la jornada, su director creativo, Anthony Vaccarello (1982), que este año cumple una década al frente de las colecciones de la casa, no ha dudado en abrir su desfile con los icónicos trajes sastre que el recordado Yves Saint Laurent (1936-2008) creó, aunque en este caso revisitados.

Para el próximo otoño-invierno, los amplios chaquetones de falsa piel de pelo se van a imponer, al igual que las faldas con aberturas y los vestidos por encima de la rodilla.

Una mujer sexy y empoderada, que saldrá a las calles envuelta también en impermeable, así como en creaciones de encaje y que, además del negro, muestra debilidad por la gama de los marrones.

En el plano de los accesorios, los pendientes con gran forma de paloma, que presentara ‘monsieur’ Saint Laurent en sus colecciones allá por las décadas de 1970 y 1980, han destacado, junto a los zapatos de salón.

Entre las invitadas no ha faltado la artista Charlotte Gainsbourg, quien tiene por costumbre adoptar las prendas diseñadas por el belga Vaccarello, ya que suele colaborar en campañas de esta marca perteneciente al grupo Kering. EFE

