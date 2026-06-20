Cuanto menos ayuda al desarrollo, más migraciones, advierte la OIM

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La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, advirtió en una entrevista con la AFP que los recortes en los presupuestos de ayuda al desarrollo por parte de los países ricos podrían aumentar las migraciones forzadas.

«Los recortes en la ayuda al desarrollo no hacen más que aumentar considerablemente el riesgo de que las personas se vean obligadas a partir en busca de seguridad y estabilidad», explicó Pope el jueves durante el Foro de Berlín sobre Movilidad Climática (BCMF), que finaliza este viernes.

Estas advertencias llegan en un momento en que varios países desarrollados, como Estados Unidos y Alemania, han recortado sus presupuestos de ayuda al desarrollo.

Poco después de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump eliminó el 83% de los programas de USAID, la agencia estadounidense de desarrollo, que gestionaba un fondo equivalente al 42% de la ayuda humanitaria mundial.

Alemania, dirigida desde el año pasado por el conservador Friedrich Merz, ha seguido reduciendo en 2026 el presupuesto de ayuda al desarrollo a poco más de 10.000 millones de euros (11.400 millones de dólares), frente a los casi 14.000 millones de 2022.

Al mismo tiempo, Estados Unidos y muchos países europeos han endurecido sus políticas migratorias y reforzado el control de sus fronteras.

«Para responder a las presiones políticas nacionales, se toman decisiones a corto plazo que, al final, no sirven a los intereses de los países a largo plazo», lamentó la dirigente de la ONU.

«Cuanto más logremos proporcionar ayuda a los movimientos de población de manera digna, menos riesgo habrá de presenciar movimientos masivos de población», añadió.

Pope citó el ejemplo de Sudán, el país donde la guerra ha provocado el desplazamiento de más de nueve millones de personas, la mayor crisis de este tipo en el mundo.

– Desplazados climáticos –

El cambio climático tiene un «enorme» impacto en los desplazamientos de población, advirtió la que fuera asesora en migración del presidente estadounidense Joe Biden.

Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), los desastres climáticos provocan más desplazamientos internos, dentro del mismo país, que los conflictos.

Pope mencionó, entre otros, los pequeños Estados insulares del Pacífico, como Tuvalu, amenazados por el aumento del nivel del mar, así como Filipinas, donde aproximadamente 10 millones de personas habrían sido desplazadas por la intensificación de los tifones, según sus estimaciones.

También destacó varias regiones de África afectadas por sequías prolongadas.

Pope instó a los países más ricos, principales responsables del cambio climático, a asumir su responsabilidad ofreciendo opciones a las personas obligadas a desplazarse, en lugar de esperar a que estas se encuentren en situaciones de crisis.

«¿Qué están dispuestos a invertir hoy los responsables políticos para garantizar más estabilidad y reducir el riesgo de que se produzcan migraciones imprevistas en el futuro?», preguntó.

«En un primer momento, los migrantes se quedan en su país y solo se desplazan a países vecinos o a otros lugares cuando ya no encuentran opciones cerca de sus hogares», afirmó la dirigente de la OIM.

Según el Banco Mundial, más de 200 millones de personas podrían verse obligadas a migrar dentro de sus propios países para 2050 debido al cambio climático, según un informe de 2021.

«Invirtamos ahora mismo, no esperemos a que haya una emergencia», argumentó Pope.

A mediados de 2024, la OIM estimaba que el número de migrantes internacionales era de 304 millones, es decir, aproximadamente el 3,7% de la población mundial. El número de migrantes internos, que se desplazan dentro de su país de origen, supera los 700 millones.

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