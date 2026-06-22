Cuarenta años después de la gesta de Maradona, Messi logra otro doblete para la historia

afp_tickers

Compartir

3 minutos

Coincidiendo con el 40º aniversario del doblete de Maradona contra Inglaterra en el Mundial 1986, el otro tótem del futbol argentino, Leo Messi, marcó los dos goles en la victoria contra Austria que clasifica a Argentina para dieciseisavos de final, además de convertirse en solitario en el máximo anotador de la Copa del Mundo.

Casi una semana después de igualar el récord de Miroslav Klose (que llegó a 16 goles en Brasil 2014), Messi lideró la victoria albiceleste por 2-0 con dos goles que elevan el récord a 18 y que pudieron ser más, ya que al comienzo del partido el 10 falló un penal y en la última jugada del partido tuvo un tiro libre directo que se fue desviado, junto a la base del palo.

«Muy feliz por el triunfo, fue importantísimo, duro, trabajado y nos da tranquilidad para lo que viene. El partido estuvo igualado, intenso y felices de sumar 6 puntos», declaró el rosarino nada más abandonar la cancha de los Dallas Cowboys, rendida al genio argentino, que disputa su sexto Mundial y que jugó su partido 28 en Copa del Mundo, otros dos récords en su posesión.

– La Albiceleste en 16avos –

El pleno de puntos tras dos jornadas clasifica directamente a dieciseisavos de final a Argentina, que asegurará el primer puesto de la llave si Jordania no le gana a Argelia en el otro partido del Grupo J que se disputará este lunes.

De lo contrario tendrá que esperar al próximo 27 de junio, otra vez en Dallas, para sellar el primer puesto contra los jordanos y cruzarse contra el segundo del Grupo H, el de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Apenas un par de horas después del final del partido en Texas, más al norte, en Filadelfia, jugará otra de las grandes favoritas, Francia, contra la débil Irak, un partido en el que el estadio abrió las puertas más tarde por el riesgo de tormenta.

La diferencia de calidad entre unos y otros es abismal y se augura goleada, lo que podría llevar a Mbappé, que ya marcó un doblete frente a Senegal, a acercarse a Messi.

No obstante, teniendo en cuenta la edad de uno y otro (Mbappé tiene 27 años y Messi cumplirá el miércoles los 39), es bastante probable que el francés acabe superando al argentino, quizás incluso en este Mundial en función de los resultados de unos y otros.

– Centenario y… ¿récord? –

Irak, que ocupa el puesto 57 de una clasificación FIFA liderada por los Bleus, tenía un plan para parar a los franceses, pero no lo podrá aplicar: «Pregunté si podíamos jugar con tres porteros, pero dijeron que no», declaró con humor el seleccionador Graham Arnold en la víspera.

Será, además, el partido 100 de Mbappé con la camiseta de su país: «Cien es una cifra histórica, será algo especial para mí, pero lo más importante será el objetivo, tenemos que ganar para clasificarnos», declaró el domingo el delantero madridista, cuyo doblete ante Senegal le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de los Bleus (58 en 99 partidos), superando a Olivier Giroud.

No lleva los goles que Messi o Mbappé en Copas del Mundo, pero Erling Haaland aspira a acercarse gracias a una tarjeta de presentación inigualable: 299 goles en 385 partidos como profesional, más 57 tantos en 51 juegos con Noruega, según el sitio especializado Transfermarkt.

El delantero del Manchester City, de 25 años, se estrenó en un Mundial con un doblete frente a Irak y el partido frente a Senegal (00H00 del martes) será una prueba de fuego para calibrar hasta dónde pueden llegar unos Vikingos ambiciosos.

mcd/dam/ag