Cuarenta muertos y 115 heridos, la mayoría graves, confirma Policía tras incendio en Suiza

1 minuto

Crans Montana (Suiza), 1 ene (EFE).- Las autoridades suizas han confirmado que cuarenta personas murieron en la madrugada de este jueves en el incendio de un bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.

La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia. EFE

