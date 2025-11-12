Cuarenta y dos migrantes «presuntamente» murieron en un naufragio frente a las costas libias

Cuarenta y dos migrantes, en su mayoría de Sudán, habrían muerto tras el naufragio el 3 de noviembre de una embarcación frente a las costas libias, informó el miércoles la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones.

La agencia precisó que siete personas fueron rescatadas.

«El 8 de noviembre las autoridades libias llevaron a cabo una operación de búsqueda y rescate» cerca del yacimiento petrolífero de Al Buri, tras el naufragio de una embarcación inflable que transportaba a 49 migrantes y que había partido de las costas libias cinco días antes, indicó la OIM.

«Tras estar a la deriva durante seis días, solo siete hombres -cuatro sudaneses, dos nigerianos y un camerunés— fueron rescatados», precisó la organización, lamentando que «42 personas siguen desaparecidas y se las considera muertas».

Según los sobrevivientes, la embarcación, que transportaba a 47 hombres y 2 mujeres, había partido de Zuwara, en el noroeste de Libia, el 3 de noviembre alrededor de las 3H00 AM.

«Unas seis horas más tarde, las fuertes olas provocaron una avería en el motor, haciendo que el barco volcara y arrojando a todos los pasajeros por la borda», informó la OIM en un comunicado.

Entre los desaparecidos se cuentan 29 sudaneses, ocho somalíes, tres cameruneses y dos nigerianos, detalló la OIM, que registró un total de más de 1.000 muertos o desaparecidos en esta ruta desde Libia desde enero.

