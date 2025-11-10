Cuarenta y dos migrantes desaparecieron en la ruta del Mediterráneo Central en una semana

Argel, 10 nov (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó este lunes de que 42 migrantes desaparecieron en la ruta del Mediterráneo Central durante la semana del 2 al 8 de noviembre, mientras que dos cuerpos fueron recuperados sin vida y 568 personas fueron devueltas a Libia, tras la interceptación de sus barcas cuando intentaban alcanzar costas europeas.

En su informe semanal, la OIM detalló que entre los migrantes devueltos al país magrebí, que diversas organizaciones internacionales consideran «no seguro» para este colectivo, 534 son hombres, 29 mujeres y 5 niños.

Además, la organización señaló que, desde principios de este año hasta el pasado 8 de noviembre, 23.513 migrantes fueron devueltos a Libia, entre ellos 851 menores, 20.417 hombres y 2.037 mujeres, mientras que no se especificó el género de las 208 personas restantes.

En el mismo periodo de tiempo, 552 personas perdieron la vida en la misma ruta marítima -considerada como la «más peligrosa del mundo» por parte de la OIM-, mientras que 494 permanecen desaparecidas.

Según el último informe que publicó la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), de las 61.264 personas que alcanzaron costas italianas hasta el 9 de noviembre desde el norte de África en lo que va de año, 54.470 salieron de Libia.

Desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011, Libia entró en un periodo de inestabilidad política que convirtió el país en el principal punto de partida de la ruta del Mediterráneo Central y en lugar de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países de África subsahariana. EFE

