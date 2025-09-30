Cuatro años y nueve meses de prisión para exempleado de político ultraderechista alemán

Berlín, 30 sep (EFE).- Un tribunal alemán condenó este martes por espionaje para China a un excolaborador de Alexander Krah, diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), a cuatro años y nueve meses de prisión.

La Audiencia Territorial de Dresde, en el estado federado de Sajonia (este), considera probado que el acusado, el ciudadano alemán de origen chino Jian G., recopiló información entre 2019 y 2024 y transmitió documentos, algunos confidenciales, a las autoridades chinas, cuando trabajaba como asistente en la antigua oficina de Krah en Bruselas, cuando el político de AfD era europdiputado.

Además, recopiló información personal sobre dirigentes de AfD y espió a disidentes chinos.

El ahora condenado, para quien la Fiscalía pedía una pena de siete años y medio de prisión, rechazó en su última declaración, la semana pasada, las acusaciones y aseguró no haber trabajado para los servicios secretos chinos y se declaró inocente.

Su abogado había pedido la absolución por falta de pruebas.

Además, fue condenada a un año y nueve meses de libertad condicional la ciudadana china Yaqi X., presunta cómplice de Jian G., a quien se acusaba de haber facilitado datos sobre carga, vuelos y pasajeros como empleada de una empresa de logística en el aeropuerto de Leipzig, en el estado federado de Sajonia.

Durante el juicio, la acusada admitió haber facilitado información, pero negó haber tenido conocimiento de la actividad de espionaje.

El propio Krah declaró como testigo durante el juicio que no sabía nada de la actividad como agente y la pertenencia de su antiguo colaborador al Partido Comunista de China.

«La sentencia condenatoria hoy contra mi antiguo empleado no me sorprende. Inmediatamente después de su detención reforcé masivamente la seguridad en mi oficina. Ahora mi principal preocupación es aclarar las actividades de espionaje de las que fui víctima», escribió Krah en un mensaje en su cuenta de X.

Además, Krah expresó su confianza en que los argumentos de la sentencia le proporcionen esa claridad.

«Independientemente de un previsible recurso, este asunto tan angustioso para mí llega así a su fin», añadió.

El pasado 11 de septiembre, el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, aprobó por unanimidad retirar la inmunidad a Krah, a quien la Fiscalía General de Dresde investiga por haber aceptado supuestamente sobornos cuando era eurodiputado y por supuesto blanqueo de dinero en relación con pagos chinos. EFE

