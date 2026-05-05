Cuatro activistas propalestinos, culpables de atacar una empresa israelí en el Reino Unido

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Londres, 5 may (EFE).- Cuatro activistas propalestinos fueron declarados culpables este martes en un tribunal de Londres de atacar una base de la empresa militar israelí Elbit Systems en la ciudad inglesa de Bristol en agosto de 2024, en plena guerra de Gaza y en medio de protestas antiisraelíes en el mundo.

Los miembros de Palestine Action -que un año después fue declarada «organización terrorista» por el Gobierno británico- rompieron la verja que delimitaba la compañía y, una vez dentro, destrozaron material utilizando mazos y palancas antes de enfrentarse con guardias de seguridad y policía que trataron de impedírselo.

La fiscal dijo que se trató de un ataque «minuciosamente organizado» y que pretendió «causar tanto daño como fuera posible», además de obtener información sobre la firma.

Los daños causados por esta acción fueron calculados en un millón de libras (1,15 millones de euros).

El jurado deliberó 14 horas antes de entregar su veredicto de culpabilidad en el cargo de «daños criminales» para los cuatro activistas, y en el caso de su líder, de infligir a una persona «daños corporales graves». Se espera que sean sentenciados en otra fecha.

El ataque contra Elbit Systems tuvo lugar en medio de una campaña mundial de boicot contra las empresas que vendían armas al Ejército israelí (o facilitaban su traslado) en plena guerra de Gaza.

El Gobierno laborista de Keir Starmer proscribió Palestine Action en julio de 2025, tras un incidente un mes antes en el que activistas dañaron dos aviones militares en la base de la RAF Brize Norton, en Inglaterra.

Desde entonces, unas 2.500 personas han sido detenidas por expresar apoyo a la organización, en su mayoría por portar pancartas o símbolos en su favor, cuya ilegalización está siendo impugnada en los tribunales. EFE

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