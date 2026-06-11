Cuatro alimentos españoles se incorporan al registro de indicaciones geográficas de la UE

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Bruselas, 11 jun (EFE).- La Trufa negra de Teruel, la Pera del Bierzo, la Patata de Valderredible y el Judión de La Granja se incorporaron este jueves al registro europeo de indicaciones geográficas (IG), que incluye más de 3.700 alimentos que disfrutan de la protección del patrimonio europeo.

Las nuevas indicaciones anunciadas incluyen asimismo productos de Finlandia, Francia, Italia, Rumanía y Suecia, informó la Comisión Europea en un comunicado.

Las IG preservan el patrimonio alimentario y de bebidas de Europa y promueven productos de calidad.

Se trata de productos arraigados en sus regiones, incluidos alimentos, vinos y bebidas.

Entre las más conocidas figuran, por ejemplo, el Champagne, las aceitunas Kalamata, el queso Parmigiano Reggiano o el Queso Manchego, el Vodka polaco o el queso Roquefort.

Para Bruselas, las incorporaciones de hoy «refuerzan aún más un sistema que genera más de 75.000 millones de euros en ventas anuales y sustenta cientos de miles de puestos de trabajo en las comunidades rurales», y que representa alrededor del 15 % de las exportaciones agroalimentarias europeas. EFE

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