Cuatro ciudadanos rusos detenidos por alta traición por trabajar para Ucrania

Moscú, 22 ago (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) detuvo a cuatro personas en la región del Lejano Oriente ruso de Primorie y la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia en 2022, por trabajar para la inteligencia ucraniana, informaron hoy las autoridades rusas.

«El FSB frustró las actividades de un grupo de agentes de la inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, integrado por dos ciudadanos rusos nacidos en 1987 y 1997», reza el documento publicado en la web de los servicios de seguridad.

Los detenidos están acusados de participar «en las explosiones de marzo y diciembre de 2024 de los automóviles de un empleado del gobierno de la región de Jersón y un ex empleado de alto rango del Servicio Penitenciario Federal, así como en la preparación de ataques terroristas contra el jefe de uno de los municipios de la región de Donetsk y el comandante de un batallón de voluntarios», añaden.

También están acusados de alta traición, terrorismo y tráfico ilegal de explosivos.

Por otro lado, fueron detenidos otros dos ciudadanos rusos nacidos en 1990 y 1998 en la región de Primorie, a orillas del mar de Japón.

Ambos «pretendían recopilar información sobre las instalaciones militares del Ministerio de Defensa en la región», por lo que fueron acusados de alta traición, comunicó el FSB.

Hoy mismo, fue sentenciado a 14 años de prisión un residente de Sebastopol, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, por proporcionar a Ucrania información sobre la localización de tropas y equipo militar ruso.EFE

