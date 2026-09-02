Cuatro de cada 10 adultos en EE.UU. omiten las medicinas por su alto precio

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Miami (EE.UU.), 2 sep (EFE).- Casi cuatro de cada 10 adultos en Estados Unidos omiten o retrasan sus medicamentos por el alto precio, un fenómeno que afecta de manera desproporcionada a los latinos, según reveló este miércoles un informe de organizaciones como We Are Más y el Information Futures Lab de la Universidad de Brown.

Además, una de cada cinco personas de minorías en Estados Unidos, el doble que lo de raza blanca, conoce al menos a un familiar o amigo que murió en los últimos cinco años por no haber podido pagar el tratamiento que necesitaba, incluyendo las medicinas recetadas, agregó el reporte ‘El precio que pagan los pacientes’.

Una de las principales razones, de acuerdo con el estudio, es que los precios de todos los medicamentos son 2,8 veces más altos en Estados Unidos que en otros países de altos ingresos, mientras que los medicamentos de marca cuestan más de cuatro veces que en esas otras naciones.

La investigación enfatizó que los latinos tienen una mayor probabilidad de padecer enfermedades crónicas que requieren tratamiento continuo con medicamentos recetados, una menor probabilidad de contar con un seguro médico asequible y una mayor probabilidad de omitir o retrasar sus medicamentos por su costo.

Por ejemplo, citó, el 37 % de los adultos de este grupo con diabetes presentan niveles elevados de glucosa, en comparación con el 24 % de la población blanca con esta condición.

Para profundizar en este contexto, el estudio habló con un grupo de hispanos en el sur de Florida que encontró que más de seis de cada 10, el 62 %, usó tarjetas de crédito para pagar sus medicamentos.

En tanto, casi la mitad, el 48 %, tomó menos medicamentos del indicado para que «durara más tiempo», y una proporción igual dejó de consumir una medicina por completo sin informarle a su doctor.

El 43 % compartió medicamentos con familiares o amistades y el 38 % redujo el gasto en alimentos, servicios básicos u otras necesidades para poder pagar sus medicamentos.

«No logro entender por qué, en otros países, puedo comprarlos por el 25 % de lo que cuestan aquí, en Estados Unidos. De hecho, me sale más barato comprar un boleto de avión a México, ir a una farmacia, adquirir los medicamentos y regresar. Es una locura», expresó un hombre identificado como Guillermo en el estudio.

El reporte, en el que también participó la organización Patients For Affordable Drugs, también citó una encuesta de la fundación KFF de 2026 que encontró que cerca de una de cada cinco personas adultas afirma partir sus pastillas o saltarse dosis para ahorrar dinero.

Entre los principales hallazgos, el estudio ‘El precio que pagan los pacientes’ enunció que los latinos entrevistados «consideran que los altos precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos son profundamente injustos» y que han desarrollado estrategias para conseguirlos, como comprarlos en otros países. EFE

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