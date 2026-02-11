Cuatro de cada diez investigadores iberoamericanos son mujeres, según la OEI

2 minutos

Madrid, 11 feb (EFE).- Cuatro de cada diez investigadores iberoamericanos son mujeres, una cifra que refleja los relativos progresos obtenidos al respecto en la última década, aunque sigue habiendo importantes diferencias entre países, según un informe de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Esta radiografía, elaborada por la OEI con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, muestra que en 2025 Argentina, Paraguay y Uruguay alcanzaron niveles de paridad e incluso superaron el 50 % de participación femenina en investigación.

En contraste, en países como Colombia, Chile y Perú las mujeres representaron menos del 40 % del total de investigadores.

Según estos datos, España se sitúa en una posición intermedia en el contexto iberoamericano, pero refleja algunas de las desigualdades advertidas en el informe.

Aunque las mujeres superan el 50 % del personal de apoyo a la investigación, su presencia disminuye en ámbitos clave, especialmente en el sector empresarial.

«En Chile, España, Perú y Portugal -advierte el documento- solo tres de cada diez investigadores que trabajan en el sector empresarial son mujeres», lo que se traduce en una menor participación femenina en el sector privado en comparación con las que ejercen en universidades o centros públicos de investigación.

El análisis por áreas de especialización también revela desequilibrios persistentes, concentrándose el mayor porcentaje de mujeres en ciencias médicas, humanidades y sociales y con menor presencia en ciencias naturales y exactas, ciencias agrícolas, ingeniería y tecnología.

En el ámbito universitario, las mujeres son mayoría tanto en el ingreso (57 %) como en el egreso (58 %) y, en 2023, representaron la mitad del colectivo estudiantil en la región, aunque ello no se traduce en una igualdad en todos los niveles de la carrera científica.

A medida que aumenta el nivel de formación disminuye la participación femenina, una tendencia que no ha mostrado cambios significativos en los últimos 10 años y que, a nivel doctoral, deja a Chile, Colombia, Costa Rica y República Dominicana con los valores más bajos de la región (menos del 45 %).

En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la OEI invita a las naciones a «redoblar los esfuerzos para garantizar trayectorias científicas más equitativas» mediante la promoción de condiciones que favorezcan «la permanencia, el liderazgo y la plena participación» de las mujeres en «todos los ámbitos del conocimiento». EFE

rgg/acm