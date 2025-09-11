The Swiss voice in the world since 1935

Cuatro de los opositores indultados se niegan a abandonar Bielorrusia tras su liberación

Moscú, 11 sep (EFE).- Cuatro de los más de medio centenar de activistas opositores indultados el jueves por el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, se negaron hoy a cruzar la frontera con Lituania.

Según informan medios independientes, se trata del excandidato presidencial Nikolái Statkévich; un líder sindicalista, Guennadi Fedinich; el filósofo Vladímir Matskévich y el activista Maxim Viniarski.

En particular, Statkévich, de 69 años, se encontraría ahora en la misma frontera entre Bielorrusia y Lituania, según informa la organización de derechos humanos Viasna, cuyo director y Nobel de la Paz, Alés Bialiatski, cumple diez años de prisión.

El veterano político, que optó a la Presidencia en las elecciones de 2010, fue detenido en mayo de 2020 y condenado a 14 años de cárcel.

Statkévich ya había sido sentenciado en 2011 a seis años de prisión, aunque también fue liberado antes de los comicios presidenciales de 2015.

De esta forma, los cuatro opositores emularon a la dirigente María Kolésnikova, que rompió el pasaporte cuando las fuerzas de seguridad intentaron en 2020 expulsarla a Ucrania, tras lo que fue condenada a once años de prisión.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda, quien agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su gestión a la hora de liberar a los presos políticos, estimó en 52 el número de indultados por Minsk.

Entre los presos políticos liberados figuran representantes de la oposición bielorrusa, periodistas y participantes en protestas contra Lukashenko, así como ciudadanos de varios países extranjeros como Reino Unido, Letonia, Polonia, Alemania y Francia.

El mes pasado, Lukashenko ya reconoció oficialmente que su gobierno estaba negociando con Estados Unidos la liberación de los presos políticos bielorrusos, cuyo número se estima en 1.300 personas, según los defensores de derechos humanos.

En agosto Lukashenko conversó por teléfono con el mandatario estadounidense, quien luego escribió en su red social Truth Social que pidió a su homólogo bielorruso liberar a 1.300 prisioneros más tras la salida de prisión de un grupo de disidentes en junio pasado, incluido el líder opositor, Serguéi Tijanovski.

En el marco del proceso de normalización entre Washington y Minsk, el enviado de la Casa Blanca, John Coale, anunció hoy el levantamiento de las sanciones de EE.UU. a la aerolínea bielorrusa Belavia. EFE

mos/fpa

