Cuatro detenidos en Portugal por licitación irregular de luces de Navidad en varias urbes

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Lisboa, 17 mar (EFE).- Al menos cuatro personas fueron detenidas este martes acusadas de corrupción en la licitación de las luces de Navidad y otros eventos festivos en varias ciudades de Portugal, informó la Policía Judicial (PJ) lusa.

Ese cuerpo explicó en un comunicado que los arrestados son el administrador y un trabajador de una empresa privada, un funcionario público y el presidente de una asociación.

Los detenidos afrontan cargos de corrupción activa y pasiva, abuso de poder y de asociación delictiva en un caso relacionado con el abastecimiento e instalación de iluminación festiva.

En el marco de esta causa, la PJ ha llevado a cabo 26 registros en varias zonas del país en entidades y empresas públicas y privadas en una operación en la que ha participado 120 investigadores y expertos informáticos, financieros y de seguridad.

El origen de la investigación fue una denuncia sobre la presunta manipulación de los procesos de contratación pública para el suministro e instalación de las luces de Navidad y otras fiestas.

Las pesquisas han desvelado la existencia de una red organizada que se dedicaba a amañar esas licitaciones a través de la adquisición ilegal de información privilegiada a cambio de beneficios económicos para miembros de las instituciones contratantes de la iluminación.

Así, la empresa bajo la que operaba la red obtuvo contratos por un valor total de ocho millones de euros.

Según la agencia de noticias Lusa, que cita una fuente municipal, el Ayuntamiento de Lisboa ha sido blanco de registros de la PJ en el marco de esta operación.

Otros consistorios que estarían implicados son los de Viseu, Santa Maria da Feira y Tavira, entre otros.

Medios de comunicación portugueses han indicado que la empresa que supuestamente habría logrado de manera ilegal contratos por valor de ocho millones de euros sería Castros-Iluminações Festivas, situada en Vila Nova de Gaia, en el norte del país. EFE

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