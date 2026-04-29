Cuatro detenidos por el homicidio de una familia en Ciudad de México

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Ciudad de México, 29 abr (EFE).- Cuatro personas han sido detenidas como presuntos responsables del asesinato de cuatro miembros de una misma familia en el norte de Ciudad de México, en un caso que es investigado por posibles vínculos con redes de extorsión.

El crimen ocurrió el martes en el interior de un domicilio en la alcaldía Azcapotzalco, donde fueron asesinadas a balazos cuatro personas de una misma familia.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó este miércoles del arresto de tres hombres y una mujer, presuntamente implicados en el crimen, en las inmediaciones de la capital.

Las detenciones fueron posibles tras el análisis de las cámaras de vídeovigilancia que permitió identificar dos camionetas robadas que habrían sido utilizadas tras el crimen.

Los detenidos, identificados como María de Jesús ‘N’, José María ‘N’, Francisco Javier ‘N’ y Emiliano ‘N’, han sido puestos a disposición de la Fiscalía del Estado de México, junto con los vehículos incautados, dos armas de fuego y diversos objetos posiblemente sustraídos del inmueble.

Uno de los arrestados, Emiliano ‘N’, habría disparado durante su detención contra los agentes y resultó herido cuando estos repelieron la agresión.

Aunque las autoridades no han confirmado el móvil del crimen, líneas preliminares de investigación apuntan a un posible caso de extorsión, una práctica recurrente en ataques contra domicilios en la capital, en la que grupos delictivos ejercen presión o represalias contra víctimas.

Este práctica está experimentando un alza sostenida en Ciudad de México: entre enero y abril de 2025, el delito aumentó un 173 % interanual, según la ONG México Evalúa.

A nivel nacional se registraron 10.804 víctimas en 2024 y un promedio de casi 30 casos diarios en enero de 2025, según cifras oficiales.

La capital mexicana concentra el 66 % de estos delitos y ha sido escenario de operativos recientes contra grupos criminales como el Tren de Aragua, Unión Tepito y Los Rodolfos, señalados por prácticas de extorsión. EFE

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