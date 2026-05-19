Cuatro dominicanos sancionados por infringir las normas de anticorrupción del tenis

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Redacción Deportes, 19 may (EFE).- La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) sancionó este lunes a ocho tenistas, entre ellos cuatro de la República Dominicana, Josel Beltre, Jossting Cruz y los hermanos Jesús y Ángel Maleno Rosario, en el marco del Programa Anticorrupción del tenis tras la audiencia celebrada en marzo de este año.

La sanción más alta fue para Beltre, quién alcanzó su mejor puesto número 2.083 en julio de 2023 y que se enfrenta a una suspensión de 20 años y una multa económica de 55.000 dólares tras infringir en veinte ocasiones las normas anticorrupción al intentar amañar nueve de sus propios partidos e intentar contactar a otros jugadores para que adulteraran los suyos. Dicha sanción finalizará el 29 de mayo de 2045

Ángel Maleno Rosario, alcanzó el puesto 2372 el ránking individual de la Federación Internacional del Tenis (IFT), fue sancionado por tres años y 2.000 dólares por amañar un partido de dobles a cambio de dinero en 2022 que finalizará en 24 de abril de 2029, mientras que su hermano Jesús Maleno, su compañero de dobles en aquel partido amañado, fue suspendido por tres meses y 500 dólares por no denunciar el dicho engaño y que terminará el 24 de julio de 2026.

Por su parte, Jossting Cruz, de 20 años, fue suspendido por dos años y multado con 2.500 dólares por intentar amañar dos de sus propios partidos en 2023 y 2024, y por no denunciar los intentos de soborno de Beltre. Una sanción que finalizará el 29 de mayo de 2027.

Además de los cuatro tenistas dominicanos, también fueron sancionados, el tenista chino de 24 años Lu Pengyu para los próximos seis años y 25.000 dólares; el entrenador eslovaco Igor Zelenay a nueve meses y 5.000 euros tras comprar un comodín en nombre de un jugador al que entrenaba; el tenista irlandés Dorian Kos, de 29 años, a dos meses y una multa de 4000 dólares tras haber realizado una cantidad significativa de apuestas en partidos de tenis durante dos años y el tenista croata Lauro Milanovic a seis años y seis meses por falta de cooperación en una investigación.

Mientras están sancionados, no podrán jugar, entrenar, ni asistir a ningún evento organizado por la ITF, WTA, ATP, los Grand Slams o cualquier asociación nacional de tenis. EFE

igg/apa