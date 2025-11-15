Cuatro españoles heridos por el temporal en el sur de Portugal, uno de ellos hospitalizado

Lisboa, 15 nov (EFE).- Cuatro españoles resultaron heridos este sábado en el sur de Portugal como consecuencia del temporal que azota al país con fuertes vientos, de los cuales tres ya han sido dados de alta y uno permanece hospitalizado, según confirmó a EFE la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) lusa.

De los heridos, cuyas edades están comprendidas entre los 9 y los 54 años, tres de ellos fueron leves, mientras que un hombre permanece hospitalizado en el Hospital de Faro tras resultar herido «ligero», según confirmó una fuente de la ANPEC.

En total, el paso de la depresión Claudia dejó este sábado 28 heridos y una víctima mortal después de que el viento extremo afectara varios establecimientos de la turística zona de Albufeira.

Las autoridades lusas confirmaron que la fallecida es una mujer británica de 84 años, que murió en un camping en el que el viento fuerte causó estragos.

En este camping fue donde resultaron heridos los cuatro españoles, según la ANEPC.

El jueves, otras dos personas murieron en la zona de Seixal, en el área metropolitana de Lisboa, después de que la vivienda en la que se encontraban se inundara por la lluvia. El temporal también ha provocado deslizamientos, caídas de árboles e inundaciones.

Se espera que el temporal se alargue durante el fin de semana, al menos hasta la madrugada del lunes. EFE

