Cuatro estudiantes mueren ahogados en un río del sur de China

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Pekín, 13 abr (EFE).- Cuatro estudiantes de secundaria murieron ahogados cuando nadaban en un río del sur de China, recogen este lunes medios locales.

El accidente se produjo durante la tarde del sábado cuando los jóvenes se bañaban en el río Beiliu de la ciudad de Wuzhou, situada en la provincia de Guanxi, según autoridades locales citadas por la agencia oficial Xinhua.

Las mismas fuentes indicaron que se ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias en las que se produjo la muerte de los menores, cuyas edades exactas no han sido precisadas.

Además, las autoridades pidieron que los padres adviertan a sus hijos de los riesgos de nadar en aguas peligrosas. EFE

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