Cuatro fallecidos, entre ellos dos militares, en hecho con ladrones de mineral en Bolivia

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La Paz, 26 jul (EFE).- Cuatro personas, entre ellas dos militares y dos trabajadores mineros, fallecieron durante un incidente con presuntos ladrones de mineral en la localidad de Huanuni, informó este domingo el Ejército de Bolivia que anunció una investigación para lograr el «esclarecimiento» de lo sucedido.

El suceso se produjo en la madrugada «durante el desarrollo de operaciones de seguridad preventiva» solicitadas por la estatal Empresa Minera Huanuni (EMH), que opera en la población homónima, situada a 56 kilómetros de la ciudad de Oruro, señaló el Comando General del Ejército en un comunicado.

La nota señala también que «se registró un hecho» entre la unidad de patrullaje y «un grupo de personas presuntamente dedicado a la sustracción ilegal de mineral», por lo que, durante el repliegue, militares y trabajadores mineros «cayeron al interior de una bocamina».

A raíz de esto fallecieron dos sargentos y dos trabajadores de la empresa minera, mientras que un subteniente resultó herido y fue evacuado a un hospital de Oruro para recibir «atención médica especializada», informó el Ejército.

«La secuencia exacta de los acontecimientos, las causas del hecho y la presunta utilización de material explosivo están siendo verificadas por las autoridades competentes», afirmó la institución castrense.

El Ejército mencionó que «ha dispuesto la realización de las investigaciones técnicas y administrativas correspondientes y brindará toda la cooperación necesaria para el esclarecimiento objetivo y transparente de lo sucedido».

Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, expresó en sus redes sociales sus «sentidas condolencias» a los familiares y camaradas de los fallecidos y señaló que instruyó «un seguimiento permanente» a la salud del militar herido.

El centro minero de Huanuni acoge uno de los principales yacimientos de estaño de Bolivia.

Los problemas de robo de mineral son constantes en esa mina, lo que ha derivado en varios enfrentamientos entre militares y empleados de la EMH con los ladrones de mineral o «jucus».

El Ejército está a cargo desde 2008 de la seguridad externa en la mina Huanuni, mientras que la Policía se encarga de la vigilancia en la parte interior del yacimiento.EFE

grb/cpy