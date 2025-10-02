Cuatro heridos en un ataque con apuñalamiento y atropello en una sinagoga en Mánchester
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Londres, 2 oct (EFE).- Cuatro personas resultaron heridas este jueves después de que un coche arrollara a los transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de una sinagoga en la ciudad de Mánchester (norte de Inglaterra).
La Policía confirmó que ha disparado al presunto autor, cuyo estado se desconoce, mientras que el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, aseguró que «ya no existe peligro inmediato». EFE
jm/ja/jgb