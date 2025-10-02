The Swiss voice in the world since 1935
Cuatro heridos por un ataque en el exterior de una sinagoga en Mánchester

Cuatro personas resultaron heridas el jueves en Mánchester, al norte de Inglaterra, el día de la festividad judía del Yom Kipur, en un ataque frente a una sinagoga, considerado «terrorista» por la policía, que disparó al sospechoso. 

La policía señaló en la red social X que fue informada hacia las 9H30 locales (8H30 GMT) de un ataque frente a la sinagoga de Heaton Park, situada en el barrio de Crumpsall, en el norte de la ciudad, después de que un testigo viera «un vehículo arrollar a personas y a un hombre ser apuñalado».

Los servicios de emergencia desplegados en el lugar estaban atendiendo a «cuatro personas con heridas causadas tanto por el vehículo como por apuñalamientos», precisó la policía del Gran Mánchester.

La policía añadió que disparó contra el sospechoso pero sin precisar si sobrevivió, aunque el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, dijo a la BBC que el «peligro inmediato parece haber pasado».

Según los testigos que contactaron a la policía, «un agente de seguridad fue atacado con un cuchillo», precisó esta última.

El alcalde del Gran Mánchester pidió a la gente «no especular en las redes sociales» y felicitó a la policía por su intervención «rápida».

El primer ministro británico, Keir Starmer, decidió acortar, debido a este ataque, su presencia en la cumbre europea de Copenhague, según una fuente gubernamental británica.

«Estoy horrorizado por el ataque a la sinagoga de Crumpsall», al norte de Mánchester, escribió el jefe del gobierno en X.

«El hecho de que esto haya ocurrido en el día de Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, hace que sea aún más horrible», agregó.

El día de la festividad judía de Yom Kipur los creyentes suelen acudir varias veces a la sinagoga para orar.

El incidente también sucede a pocos días del tercer aniversario del ataque mortal de Hamás en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por AFP a partir de datos oficiales.

