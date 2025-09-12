The Swiss voice in the world since 1935

Cuatro hombres condenados a prisión en Perú por trata de dos menores con fines sexuales

Lima, 12 sep (EFE).- Tres hombres fueron condenados en Perú a 27 años de cárcel y otro a 26 por el delito de trata de dos menores con fines de explotación sexual, las cuales habían sido retenidas en hostales del distrito de Chosica, en el este de la capital Lima, informó este viernes el Ministerio Público.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal provincial Janett Mendoza contra los ciudadanos Juan Llamocuri, Carlos Llamocuri y Mamerto Ayala, quienes recibieron una condena de 27 años de cárcel, e igualmente contra Pedro Suazo, que fue sentenciado a 26 años de prisión.

Los acusados fueron encontrados responsables de acoger y retener a las adolescentes con fines de explotación sexual en provecho propio, explicó la Fiscalía en su cuenta de la red social X.

La fiscal Mendoza acreditó que los sentenciados retuvieron a las menores en diversos hostales ubicados en Chosica, un distrito campestre y turístico en el límte oriental del área metropolitana de Lima, donde habilitaban habitaciones que eran utilizadas para la explotación sexual.

Los acusados fueron sentenciados también a realizar el pago de reparaciones civiles a favor de las víctimas por 100.000 soles (28.700 dólares) a Suazo, y por 50.000 soles (14.300 dólares) al resto de condenados. EFE

