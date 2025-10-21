Cuatro karatecas ecuatorianos participarán en los Mundiales Sénior de El Cairo

Guayaquil (Ecuador), 21 oct (EFE).- Cuatro karatecas ecuatorianos participarán en los Campeonatos Mundiales Sénior que se disputarán entre los próximos 24 y 30 de noviembre en El Cairo, confirmó este martes la Federación Ecuatoriana de Karate (FEK).

«Ecuador estará presente con Lili Alvarado (-50Kg), Jacqueline Factos (-61Kg) y César Vallejo (+84Kg), que se clasificaron en el Panamericano Senior de Monterrey», informó la FEK.

Añadió que la selección ecuatoriana se completará con José Acevedo (-84Kg), «que alcanzó un cupo más para Ecuador, en el clasificatorio realizado en París» del 17 al 19 de octubre.

Indicó, asimismo, que «Ecuador estará presente por segunda ocasión», pues primero lo hizo con el equipo de kumite femenino y este año en los Mundiales Sénior cuenta con Alvarado, Factos, Vallejo y Acevedo, bajo la dirección técnica de Dionicio Gustavo.

Entre los seleccionados ecuatorianos, Factos, de 40 años, destaca por haber ganado cinco de las seis finales que disputó en Juegos Panamericanos, también con participaciones destacadas en Mundiales y Liga Premier de este deporte.

Antes de su participación en El Cairo, el equipo ecuatoriano se entrenará en Atenas del 8 al 23 de noviembre. EFE

