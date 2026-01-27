Cuatro menores arrestados por secuestro y torturas a una adolescente en Francia

París, 27 ene (EFE).- Cuatro menores de edad, tres mujeres y un joven, se encuentran detenidos por haber presuntamente secuestrado y torturado a una adolescente de 15 años al sur de la ciudad francesa de Lyon.

La joven, que vive en un centro de acogida en la cercana Annecy (Alta Saboya), había acudido ayer a visitar a su exnovio en Oullins-Pierre-Bénite, según informó la emisora pública Radio France, y los cuatro jóvenes la secuestraron en el apartamento de la familia de uno de los agresores.

La joven sufrió actos de tortura, pero su pronóstico vital no corre peligro, aunque fue hospitalizada. EFE

