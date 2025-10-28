Cuatro migrantes muertos en un naufragio frente a las costas de Grecia

Cuatro migrantes murieron el lunes cuando su pequeña embarcación volcó frente a la isla griega de Lesbos, informó la guardia costera, elevando a 10 el número de fallecidos en accidentes en la costa griega del mar Egeo en octubre.

Un portavoz de la guardia costera griega indicó a AFP que siete personas fueron rescatadas de esta embarcación, que sufrió problemas cerca de Lesbos, donde hubo fuertes vientos en los últimos días.

Lesbos y las islas vecinas, como Quíos, Cos, Leros y Samos, son destinos recurrentes para los migrantes que intentan llegar a Europa desde la cercana Turquía.

La semana pasada se encontraron los cadáveres de dos mujeres en la costa de Quíos después de que una embarcación con al menos 29 personas a bordo volcara. El 7 de octubre, cuatro personas fueron halladas muertas frente a Lesbos.

El viernes, 17 personas se ahogaron frente a la ciudad turca de Bodrum, a solo cinco kilómetros de Cos.

La Organización Internacional para las Migraciones afirma que este año han muerto unas 1.400 personas intentando llegar a Europa por las rutas del mar Mediterráneo.

