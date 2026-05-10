Cuatro mineros quedan atrapados tras una explosión en una mina del centro de Colombia

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Bogotá, 9 may (EFE).- Al menos cuatro mineros quedaron atrapados este sábado tras una explosión en una mina de carbón en el municipio de Cucunubá, en el departamento de Cundinamarca, centro de Colombia, en el segundo accidente de ese tipo que ocurre en menos de una semana en el país.

La explosión tuvo lugar al finalizar la tarde en la mina Las Quintas, situada en la vereda (aldea) de Pueblo Viejo, informó en su cuenta de X el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien agregó que ya han desplazado equipos de rescate a la zona.

Bomberos de los municipios de Ubaté y Cucunubá, el Grupo de Rescate Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), ambulancias con personal médico y Policía llegaron hasta el lugar para socorrer a los trabajadores atrapados.

Según el gobernador, los cuatro trabajadores atrapados son Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

«Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo mantenemos comunicación permanente con el municipio y el Consejo de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento a la situación y coordinar la atención de esta emergencia», declaró Rey.

En abril de 2023, una explosión causó la muerte a cuatro mineros en Cucunubá y en febrero de 2025, quince trabajadores resultaron heridos en un accidente similar.

El pasado lunes, otra explosión en una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, también en Cundinamarca, se cobró la vida de nueve de 15 mineros que quedaron atrapados en el interior.

La zona donde ocurrieron estos dos accidentes es una de las regiones con mayor tradición minera de Colombia, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas, una actividad que durante décadas ha sido eje económico de numerosos municipios.

Sin embargo, esta vocación también ha estado marcada por accidentes recurrentes en minas subterráneas, en su mayoría asociados a acumulación de gases, deficiencias en la ventilación y explotación en condiciones de alto riesgo. EFE

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