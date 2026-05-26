Cuatro muertos, entre ellos dos menores, al colisionar un tren y un bus escolar en Bélgica

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Un minibús escolar fue embestido por un tren este martes en el norte de Bélgica, en un choque «extremadamente violento» que causó cuatro muertos, entre ellos dos menores.

El accidente ocurrió en el pueblo de Buggenhout, en Flandes, en «un paso a nivel», declaró a la AFP Frédéric Sacré, portavoz de Infrabel, la entidad gestora de la red ferroviaria belga.

El choque se produjo «hacia las 08H08 [hora local, 06H08 GMT]. Un minibús fue embestido por un tren que debía efectuar una parada en la siguiente estación, que se encontraba a un kilómetro aproximadamente», afirmó.

«El impacto fue extremadamente violento», aseveró.

En total siete menores viajaban en el autobús. Todos estaban inscritos en un centro para niños con trastornos de conducta y del espectro autista.

Dos de ellos, de 12 y 15 años, murieron, así como el conductor y su acompañante, anunció la portavoz de la fiscalía de Flandes Oriental, Lisa De Wilde.

Los otros cinco fueron trasladados al hospital con heridas graves y en estado crítico. «Sin embargo, en estos momentos su estado es estable», precisó en una rueda de prensa.

Ninguno de los pasajeros del tren resultó herido.

El primer ministro belga, Bart De Wever, se declaró «profundamente conmocionado» por este «terrible accidente». «Mis pensamientos están con las familias afectadas», escribió en la red social X.

– Barrera «cerrada» –

Las circunstancias del incidente siguen siendo confusas.

Según Infrabel, la empresa gestora de la red, el minibús cruzó el paso a nivel, cuya barrera estaba bajada y con el semáforo en rojo.

«La barrera estaba cerrada, tenemos cámaras técnicas que lo muestran», indicó Frédéric Sacré, portavoz de Infrabel.

El tren que lo embistió circulaba a unos 120 km/h y se disponía a iniciar el frenado al acercarse a una estación situada aproximadamente un kilómetro más adelante.

El minibús fue «proyectado a unos quince metros contra un pilón metálico que sostenía algunos cables del paso a nivel», añadió el portavoz de Infrabel.

El ministro del Interior, Bernard Quintin, lamentó este «trágico accidente» en Buggenhout, una localidad flamenca situada a unos 20 kilómetros de Bruselas.

«Mis pensamientos están con las víctimas y sus allegados. Deseo mucho valor a los heridos», escribió Quintin.

También se felicitó de la rápida movilización en el lugar de los servicios de rescate.

La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, también expresó sus «más profundas condolencias para las familias de las víctimas» de este accidente.

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