Cuatro muertos, entre ellos el agresor, tras un ataque con arma blanca en el sur de China

Pekín, 23 oct (EFE).- Cuatro personas murieron, incluido el propio agresor, y otra resultó herida en un incidente con arma blanca ocurrido el martes por la tarde en un complejo residencial de la ciudad de Liuzhou, en la región autónoma de Guangxi (sur).

Según un comunicado de la Policía local, el suceso tuvo lugar en torno a las 18.00 horas (10.00 GMT) en un vecindario del distrito de Chengzhong, donde un hombre de 69 años, identificado por su apellido, Ye, atacó con un cuchillo a cuatro vecinos tras una disputa.

El sospechoso cayó desde lo alto del edificio poco después del ataque, indicó la nota, que no dio más detalles acerca de las circunstancias de la caída.

Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica, aunque tres de ellas no sobrevivieron a las heridas.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar los motivos del altercado, añadió el comunicado. EFE

aa/lcl/cg