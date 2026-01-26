Cuatro muertos, seis heridos y un desparecido al incendiarse una fábrica en Grecia

Atenas, 26 ene (EFE).- Al menos cuatro personas murieron este lunes en un incendio desatado en la fábrica de galletas ‘Violanta’, situada a las afueras de la ciudad de Trikala, en Grecia central, mientras que una quinta persona permanece desaparecida y otras seis resultaron heridas, dijo a EFE un portavoz del Cuerpo de los Bomberos.

El incendio se declaró en torno a las 04.00 hora local (02.00 GMT) de hoy, después de que se produjera, por causas aún sin esclarecer, una gran explosión que rompió ventanas de pueblos cercanos a la fábrica, y hacia el mediodía seguía sin estar totalmente controlado por los bomberos, añadió la fuente.

Las víctimas son cuatro mujeres, empleadas de la fábrica, cuyos cuerpos fueron localizados carbonizados en el sótano del edificio por un equipo especial de bomberos, mientras que la persona que permanece desaparecida es también otra empleada, informó el diario Efsyn.

Seis personas -tres mujeres y tres hombres- fueron trasladadas al hospital de Trikala con heridas y quemaduras, sin que sus vidas estén en peligro.

Cuando se produjo el incendio, la fábrica se encontraba en pleno funcionamiento.

«Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas», señaló durante una reunión de su gabinete en Atenas el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

Las autoridades han abierto una investigación sobre las circunstancias que desencadenaron la explosión y el incendio «para depurar responsabilidades a los que corresponda», añadió el líder conservador.

En imágenes difundidas por la emisora Skai se puede ver la extensión del daño provocado por el incendio, ya que la fábrica ha sido arrasada por las llamas quedando literalmente cortada en dos.

Según el portal Trikalaola, las llamas arrasaron un espacio donde había materiales inflamables.EFE

