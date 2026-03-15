Cuatro muertos, tres de la misma familia, en un bombardeo israelí en el centro de Gaza

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Jerusalén, 15 mar (EFE).- Cuatro palestinos murieron este domingo en un ataque aéreo israelí contra la zona de Sawarha (centro de Gaza y fuera del área bajo dominio de Israel según el acuerdo de alto el fuego), perteneciendo tres de los fallecidos a la misma familia y siendo el cuarto un niño, según el Hospital Mártires de Al Aqsa de Deir al Balah.

Tres de los fallecidos pertenecen a la familia Ayash y fueron identificados como Kamel (padre), Halima (madre) y Ahmed (hijo), además de un segundo menor identificado como Ibrahim Hasanat.

El centro indicó que Halima estaba embarazada al momento de su muerte.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, el ataque de la aeronave israelí se produjo en una zona con una alta concentración de civiles en Sawarha, al oeste del campamento de refugiados gazatí de Nuseirat.

Desde que comenzó el alto el fuego en octubre de 2025, Israel ha seguido atacando ocasionalmente con bombardeos y ataques con drones las zonas occidentales de la Franja, fuera del perímetro aún controlado por las tropas israelíes y delimitado por la línea amarilla. Estas agresiones, pese al alto el fuego vigente, se han mantenido tras el inicio de la guerra contra Irán.

Entre los tiroteos y ataques de los soldados contra los palestinos que cruzan esta frontera imaginaria y los bombardeos contra el enclave, Israel ha acabado con la vida de unos 660 palestinos durante el alto el fuego y herido a más de 1.700.

En total, más de 72.200 gazatíes han muerto en ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra la Franja en represalia por el ataque de las milicias locales contra su territorio ese mismo día. Otras 171.800 han resultado heridas en los ataques. EFE

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