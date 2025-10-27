Cuatro muertos en Camerún durante protestas previas al anuncio de resultados electorales

2 minutos

Nairobi, 27 oct (EFE).- Cuatro personas murieron y varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos el domingo en Douala, la capital económica de Camerún, durante las protestas encabezadas por simpatizantes de la oposición que exigían resultados creíbles de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 12 de octubre, confirmaron las autoridades.

Según informó en un comunicado difundido a última hora del domingo el gobernador de la región del Litoral, Samuel Ivaha Diboua, varios jóvenes atacaron comisarías en distintos distritos de la ciudad y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad.

«En el intercambio que siguió, varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos y cuatro personas perdieron lamentablemente la vida», dijo Diboua.

El gobernador atribuyó los disturbios a jóvenes «bajo los efectos de estupefacientes y movidos por intenciones criminales», a quienes acusó de haber respondido al llamamiento del exministro y candidato opositor Issa Tchiroma Bakary, que se proclamó ganador dos días después de las elecciones.

Durante la jornada, cientos de simpatizantes de la oposición levantaron barricadas y quemaron neumáticos en Douala, mientras la Policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a las multitudes.

Los manifestantes aseguraron que Tchiroma Bakary había derrotado en las urnas al veterano presidente camerunés, Paul Biya, y acusaron a las autoridades de preparar un fraude electoral.

En los últimos días, las protestas se han extendido a varias ciudades del país, después de que los resultados parciales difundidos por medios locales apuntaran a una nueva victoria de Biya, de 92 años, en el poder desde 1982.

Se espera que el Consejo Constitucional anuncie este lunes los resultados oficiales de las elecciones, cuyo vencedor gobernará Camerún durante los próximos siete años.

En la mañana del domingo, el ministro de Administración Territorial de Camerún, Paul Atanga Nji, ya había informado de que las autoridades camerunesas han frustrado varios intentos de «desestabilizar el país» y anunció la detención de tres personas acusadas de planear ataques durante las manifestaciones postelectorales.

Biya es el presidente más anciano del mundo, así como el segundo que más tiempo lleva en el poder, después de su homólogo ecuatoguineano, Teodoro Obiang. EFE

pga/alf