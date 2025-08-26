Cuatro muertos en un ataque a aldea de Costa de Marfil por un grupo armado no identificado

2 minutos

Nairobi, 26 ago (EFE).- Al menos cuatro muertos, una persona herida y otra desaparecida es el balance de un ataque de hombres armados no identificados en una aldea de Costa de Marfil a pocos kilómetros de la frontera con Burkina Faso, donde operan grupos yihadistas de la región del Sahel, según fuentes oficiales.

Un comunicado de las Fuerzas Armadas del país marfileño indicó que el ataque sucedió entre la noche del domingo pasado y la madrugada de este lunes, y el objetivo fue la aldea agrícola de Difita ubicada a dos kilómetros de la frontera con Burkina Faso.

Las tropas terrestres hallaron cuatro agricultores muertos, una mujer con quemaduras graves y un residente desaparecido, así como ganado robado y daños materiales en viviendas y vehículos.

“Inmediatamente informado, el Comando de la Zona Operativa del Norte desplegó recursos aéreos y terrestres para rescatar a la población y neutralizar a los atacantes, quienes huyeron antes de la llegada de las tropas”, afirmaron en el documento.

“El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ofrece sus condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta recuperación a los heridos. La búsqueda continúa para determinar a los autores y los motivos de este acto criminal”, agregaron.

Expertos llevan tiempo advirtiendo de la posibilidad de que los grupos yihadistas que operan en la región del Sahel central (Burkina Faso, Mali y Níger) amplíen sus operaciones a países costeros de África occidental como Costa de Marfil.

En marzo pasado, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) activó su fuerza de reserva militar para combatir la amenaza terrorista en la región.

El primer gran ataque terrorista en Costa de Marfil tuvo lugar el 13 de marzo de 2016, cuando varios hombres armados con fusiles Kaláshnikov y granadas atacaron la playa de Grand Bassam, -a unos 40 kilómetros de la capital Abiyán- y mataron a 19 personas, entre ellas varios europeos.

El atentado fue reivindicado por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y ocurrió en un momento en que otros países de la región, como Burkina Faso y Mali, sufrían ataques similares contra restaurantes y hoteles frecuentados por occidentales. EFE

aam/rod