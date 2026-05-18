Cuatro muertos en un ataque a tiros en Ecuador en medio del estado de excepción

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Cuatro miembros de una familia murieron tras ser atacados a tiros en la provincia ecuatoriana de Manabí (oeste), donde dos días antes otra masacre dejó cinco fallecidos en medio del estado de excepción, informó el lunes la Policía.

A pesar de la mano dura del gobierno del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, la violencia no para en Ecuador, por donde circula un 70% de la cocaína producida por sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de esa droga.

El país es uno de los más inseguros de la región con una tasa de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según InSight Crime.

La más reciente matanza se registró el domingo en el poblado rural de San Isidro, donde sicarios que se movilizaban en un vehículo atacaron con pistolas y fusiles a un grupo de personas, señaló la Policía.

Uno de los fallecidos era parte de una banda narcotraficante que habría recibido amenazas, de acuerdo con un informe policial.

El viernes se produjo otra masacre en una cancha de voleibol en el puerto de Manta, en la misma provincia de Manabí, con un saldo de cinco muertos y cuatro heridos.

El despliegue permanente de militares en las calles es parte de la política anticrimen de Noboa, quien cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

Pero esa estrategia es criticada por organismos de derechos humanos, que denuncian abusos por parte de los agentes.

Manabí es parte de las nueve provincias que están bajo estado de excepción desde abril, a lo que se sumó un toque de queda nocturno por dos semanas que concluyó el lunes.

sp/lb