Cuatro muertos en un ataque ruso contra una empresa industrial en Dnipropetrovsk

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Berlín, 5 sep (EFE).- Un ataque ruso con misiles contra una empresa industrial en Kamianske, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, en el centro-este del país, causó cuatro muertos y cinco heridos, según el jefe de la Administración Militar de la Región, Oleksandr Ganzha.

«En Kamianske, una empresa industrial resultó dañada. Cuatro personas murieron. Otras cinco resultaron heridas», escribió en su canal de Telegram.

Se trata de un cerrajero, un electricista, un especialista en sistemas hidráulicos y un maquinista.

«Personas de profesiones pacíficas. Simplemente estaban trabajando en su turno, haciendo su trabajo, cuando los misiles enemigos acabaron con sus vidas», denunció Ganzha.

«Esto es terrorismo contra las personas. Contra quienes trabajan y sostienen la economía. Contra nuestras empresas y nuestras ciudades», añadió. EFE

cae/av