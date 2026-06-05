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Cuatro muertos en un ataque ruso que alcanzó una empresa alimentaria en la región de Kiev

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Kiev, 5 jun (EFE).- Cuatro personas han muerto este viernes en un ataque ruso que ha alcanzado una empresa alimentaria en la localidad de Brovarí de la región de Kiev, según ha anunciado su gobernador militar, Mikola Kaláshnik, en su cuenta de Telegram.

Kaláshnik había informado en un primer momento de una sola víctima. Más tarde revisó el balance y ofreció la cifra de cuatro muertos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado el ataque y ha especificado que la empresa atacada era una planta de productos lácteos para niños.

Zelenski ha cifrado en siete el número de heridos y ha denunciado ataques rusos en los últimos días llevados a cabo contra otras infraestructuras civiles como una ambulancia en la ciudad sureña de Jersón, infraestructura portuaria de Odesa, una escuela en la región nororiental de Sumi, varios almacenes de comida y un centro de correos de la región de Dnipropetrovsk del centro-este del país.

El presidente ucraniano también ha pedido más apoyo militar para que el país pueda defenderse mejor de los ataques rusos.

Según un parte publicado hoy por la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó entre las 18:00 del jueves y las 7:30 del viernes dos misiles y 216 drones contra territorio ucraniano, de los que 198 drones pudieron ser neutralizados por las defensas ucranianas. EFE

mg/cg

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