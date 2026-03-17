Cuatro muertos tras la colisión de dos barcos en la costa norte de Japón

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Tokio, 17 mar (EFE).- Al menos cuatro personas murieron en la madrugada de este martes tras la colisión entre un buque mercante y un barco pesquero frente a la costa de Aomori, en el norte de Japón, que hundió la embarcación menor, arrojando a sus trece tripulantes al mar.

El siniestro ocurrió en torno a la 1:00 hora local de este martes (16:00 GMT del lunes) tras colisionar un pesquero de la prefectura de Aomori con un carguero de Hiroshima, un incidente cuyas causas están siendo investigadas por la Guardia Costera local, según informó la cadena pública japonesa NHK.

De las trece personas, nueve fueron rescatadas ilesas por las autoridades locales poco después del incidente. Las cuatro restantes no fueron encontradas hasta alrededor de las 7:00 hora local (22:00 GMT del lunes), tras varias horas de búsqueda en las que la baja visibilidad dificultó las tareas de rescate.

«Probablemente intentaban agarrar algo que flotaba y por eso se engancharon en la red», explicó en declaraciones al diario Nikkei uno de los tripulantes de otro barco, que participó en las tareas de rescate.

Las cuatro personas se hallaron inconscientes y fueron trasladadas al hospital alrededor de las 8:00 hora local (23:00 GMT del día anterior), después de que los servicios de emergencias intentaran reanimarlos en las inmediaciones de las embarcaciones donde las rescataron.

Los cuatro fallecidos eran hombres y tenían entre 60 y 70 años, y fueron declarados muertos tras su llegada al hospital.

Por su parte, el propietario del barco siniestrado detalló a NHK que la embarcación estaba operativa y visible. «Se preparaban para pescar con el motor apagado y las luces encendidas en el momento de la colisión», declaró a la cadena japonesa. EFE

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