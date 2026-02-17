Cuatro muertos y cuatro policías heridos en un enfrentamiento en el Caribe de Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 17 feb (EFE).- Al menos cuatro presuntos delincuentes murieron este martes y cuatro agentes de la Policía Nacional resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en un enfrentamiento armado con una organización criminal en el departamento de Atlántida, en el Caribe de Honduras, informó una fuente oficial.

El incidente se produjo en la aldea San Marcos, municipio de La Masica (Atlántida), durante una operación táctica contra la estructura criminal conocida como «La banda de Wilmer», dijo a los periodistas la portavoz de la Policía hondureña, Dania Cruz.

Según el balance oficial, el intercambio de disparos se saldó con cuatro bajas entre los integrantes del grupo delictivo, mientras que otro sospechoso permanece herido en la zona.

La portavoz policial también informó de la captura de un presunto miembro de la organización que supuestamente se habría fugado anteriormente de un centro penitenciario.

Respecto a los cuatro agentes heridos, Cruz detalló que debido a la gravedad de las lesiones de dos de ellos, fue necesaria su evacuación aérea a un centro hospitalario.

Tras el enfrentamiento, la Policía Nacional desplegó un «equipo táctico» de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales para asegurar el perímetro y continuar las investigaciones en el lugar, donde se ha decomisado armamento de grueso calibre.

«Mantenemos una postura de cero tolerancia contra el crimen organizado y las estructuras criminales», subrayó la portavoz, quien citó instrucciones del ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez.

Honduras registra un promedio de seis muertes diarias por violencia, de acuerdo con fuentes oficiales, aunque organismos de derechos humanos elevan la cifra a más de diez. EFE

ac/rao/lss